На голливудскую актрису напал медведь на съемочной площадке

Животное протащило артистку за ногу через лес.
Голливудская актриса Нив Кэмпбелл, известная по циклу фильмов Крик рассказала, как в начале карьеры, когда ей было 17 лет, на нее напал медведь на съемочной площадке.
Артистка не называла фильм, но в кадре она должна была изобразить дружбу с медведем. Когда зверя вывели на площадку, Кэмпбелл, по рекомендации специалистов напоила его колой, чтобы раззнакомиться и задобрить животное.
Артистка вспоминает: "Потом мне сказали: "Обмакни руку в мед и просто беги, а когда доберешься вон до того дерева, повернись, протяни руку и покорми медведя". И я, конечно, желая всем угодить, ответила: "Хорошо".
Выполнив указание режиссера, актриса побежала, но слишком поздно поняла, что животное не останавливается и не реагирует на руку с медом. Медведь схватил Кэмпбелл за ногу, и начал тащить через лес.
"Все, что я могла придумать, чтобы сказать: "Он кусает меня", как будто это не было очевидно", - поделилась воспоминаниями актриса.
К счастью, укротитель медведей, который находился на съемочной площадке, смог отогнать животное, чтобы Нив смогла скрыться, пока его не уведут обратно в клетку.
Несмотря на щекотливую ситуацию, Кэмпбелл сказала, что ей не терпелось повторить трюк: "Нет, это была репетиция", - сказала она, когда все немного успокоились. "Мы не засняли это на камеру: давайте повторим". Однако сцену с медведем решили вычеркнуть из окончательной версии фильма.
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