Певица украинского происхождения Таисия Повалий, которая пробила дно своими высказываниями против Украины уже давно, выдала порцию очередного бреда, который просто не укладывается в голове нормального украинца.
В день защиты детей на своей странице в Instagram, Повалий выдала все до последнего нарративы относительно революции достоинства в 2014 году, а также сегодняшней кровопролитной войны, развязанной Россией. Между тем, на фото у Повалий получились пустые глаза, как у зомби.
"Участие в концерте с детьми из Донбасса всколыхнуло мои воспоминания и прошлые эмоции как бы уже далекого 2014 года, когда в Киеве на Крещатике горели шины, бросали коктейли Молотова, убивали людей!" - вспоминает она убийства, за которыми стоит Янукович, которого поддерживала певица.
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"Вот оно начало того, что мы сегодня переживаем! Сказать, что было страшно - это ничего не сказать. Смерти на Крещатике, самолет, убивший людей в центре Луганска, потом сожжение заживо людей в Одессе и танцы и возгласы радости на людских костях. Ужас!! Ужас!!! Ужас!!" - пишет предательница бред с российского пропагандистского телевидения. По ее словам, в ее крошечном мозгу не укладывалось, как племянник пошел на Донбасс воевать, где живет родня.
"Я героически работала над собой, понимая, что человечество зашло в тупик и только духовный мир может дать шанс человечеству на спасение", - бредит певица.
Напомним, ранее украинская певица, народная артистка Украины Инесса Братущик высказала свое жесткое мнение про Таисию Повалий, которую во время полномасштабной войны в Украине стали считать предательницей Родины, та также рассказала, что думает про тех звезд, кто встал на сторону Украины лишь после 24 февраля, хотя до этого не брезговали строить карьеру в стране-оккупанте.
До этого, Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом, Игорем Лихутой.
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