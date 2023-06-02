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Повалий выдала порцию кремлевского бреда про Донбасс и Майдан и удивила фото без глаз

Алена Кюпели
2 июня 2023, 10:25 обновлено 2 июня, 10:30
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Певица Таисия Повалий живет в параллельной реальности и никогда не сможет вернуться в Украину.
Повалий не устает пробивать дно
Повалий не устает пробивать дно / Фото - Главред, коллаж Instagram/tpovaliyofficial/

Певица украинского происхождения Таисия Повалий, которая пробила дно своими высказываниями против Украины уже давно, выдала порцию очередного бреда, который просто не укладывается в голове нормального украинца.

В день защиты детей на своей странице в Instagram, Повалий выдала все до последнего нарративы относительно революции достоинства в 2014 году, а также сегодняшней кровопролитной войны, развязанной Россией. Между тем, на фото у Повалий получились пустые глаза, как у зомби.

"Участие в концерте с детьми из Донбасса всколыхнуло мои воспоминания и прошлые эмоции как бы уже далекого 2014 года, когда в Киеве на Крещатике горели шины, бросали коктейли Молотова, убивали людей!" - вспоминает она убийства, за которыми стоит Янукович, которого поддерживала певица.

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У Повалий на фото - страшные пустые глаза
У Повалий на фото - страшные пустые глаза / Скриншот Instagram/tpovaliyofficia

"Вот оно начало того, что мы сегодня переживаем! Сказать, что было страшно - это ничего не сказать. Смерти на Крещатике, самолет, убивший людей в центре Луганска, потом сожжение заживо людей в Одессе и танцы и возгласы радости на людских костях. Ужас!! Ужас!!! Ужас!!" - пишет предательница бред с российского пропагандистского телевидения. По ее словам, в ее крошечном мозгу не укладывалось, как племянник пошел на Донбасс воевать, где живет родня.

"Я героически работала над собой, понимая, что человечество зашло в тупик и только духовный мир может дать шанс человечеству на спасение", - бредит певица.

Напомним, ранее украинская певица, народная артистка Украины Инесса Братущик высказала свое жесткое мнение про Таисию Повалий, которую во время полномасштабной войны в Украине стали считать предательницей Родины, та также рассказала, что думает про тех звезд, кто встал на сторону Украины лишь после 24 февраля, хотя до этого не брезговали строить карьеру в стране-оккупанте.

До этого, Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом, Игорем Лихутой.

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Таисия Повалий
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