На фоне онкологии: что случилось между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма стали еще крепче.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям стали ближе / коллаж: Гларед, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Недавно принцесса Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась в общественности - на параде Trooping the Color. А все из-за того, что сейчас она лечится от онкозаболевания.

Как сообщает US Weekly, для принцессы этот выход стал достаточно волнительным, но рядом был ее муж – принц Уильям.

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Сейчас Уильям взял себя в руки и много времени проводит с детьми, помогает Кейт с домашними делами.

"Уильям в последнее время очень практичен, берет на себя руководство семейными делами и рутиной. Кейт любит видеть его в этой роли, и это укрепляет их связь", — отметил источник изданию.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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