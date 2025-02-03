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"На этом этапе хочу оставить": Александр Терен высказался о романе с Белень

Элина Чигис
3 февраля 2025, 07:52
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Александр Терен заинтриговал поклонников.
Александр Терен, Инна Белень
Александр Терен рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Кратко:

  • Александр Терен ответил на вопросы поклонников
  • "Холостяк" не желает афишировать детали романа с Инной Белень

Украинский писатель, ветеран и главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен рассказал, какие у него отношения с Инной Белень. Напомним, Инна стала победительницей "Холостяка".

В соцсетях Александра спросили, какие же у него отношения с Белень, но писатель отметил, что не хочет афишировать личную жизнь и "на этом этапе оставит личное вне внимания".

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"На этом хочу оставить личное без внимания, насколько это возможно", – ответил Терен.

Александр уточнил, что сейчас у него непростой период.

"Как только я его пройду – сразу с вами поделюсь", – написал писатель.

Александр Терен переживает непростой период
Александр Терен переживает непростой период / фото: скрин instagram.com, Александр Терен

Также он рассказал, что не общается с другими девушками из проекта, но готов каждую поддержать.

"Мы не общаемся, но я всегда готов поддержать каждую при необходимости", – подметил Терен.

Александр Терен не продолжает общение с участницами "Холостяка"
Александр Терен не продолжает общение с участницами "Холостяка" / фото: скрин instagram.com, Александр Терен

Шоу "Холостяк" - последние новости по теме

Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень поделилась, что после проекта не живет вместе с Александром Тереном, но они состоят в отношениях.

Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.

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Кто такой Александр "Терен" Будько?

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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