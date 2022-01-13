Мюзикл с Олей Поляковой Новая Снежная Королева покажут по телевидению - где и когда смотреть

Кадр из телеверсии новогоднего мюзикла Новая Снежная Королева с Олей Поляковой / Пресс-служба

14 января в 9:25 сразу после Сніданку з 1+1 на телеканале 1+1 покажут премьеру новогоднего мюзикла Новая Снежная Королева с Олей Поляковой в главной роли.

Сценарий для мюзикла написали авторы Студии Квартал 95. Это масштабный мюзикл бродвейского формата по мотивам сказки Снежная королева.

Также в мюзикле зрители 1+1 увидят Дмитрия Коляденко, сыгравшего бабушку Герды, а в роли Кая на большой сцене дебютировал Михаил Соколовский. Актер Владимир Горянский сыграл Санту, неожиданного героя для культовой зимней сказки Ганса Кристиана Андерсена.

"Уникальность шоу состоит в том, что было создано колоссальное количество авторского материала – музыкального, хореографического, художественного. Все музыкальные партии, танцевальные номера, каждая деталь впечатляющих костюмов и декораций написана, отрисована, придумана именно для этой постановки. Команда лучших постановщиков Украины создала шоу, которое могло бы сиять даже на бродвейской сцене", – прокомментировала Оля Полякова.

Над созданием этого эффектного, интерактивного шоу для всей семьи в течение нескольких месяцев работала огромная команда: автор оригинальной музыки, один из самых популярных композиторов – Дмитрий Саратский. Проникновенные тексты к песням написала Анна Завальская. Режиссер и хореограф Александр Лещенко динамично выстроил действие и создал хореографическую партитуру постановки.

Кадр из телеверсии новогоднего мюзикла Новая Снежная Королева с Олей Поляковой / Пресс-служба

Специально для мюзикла было создано более 50 костюмов, а главным украшением стало, конечно, белоснежное платье Снежной Королевы – Оли Поляковой.

Смотрите мюзикл Новая Снежная королева 14 января в 9:25 на телеканале 1+1.