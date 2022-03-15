"Мы хотим мира, мы хотим дружбы": Моргенштерн в новом треке спел о войне в Украине

Моргенштерн в новом треке спел о войне в Украине / скриншот с клипа

Российский рэпер Моргенштерн в новом клипе заговорил о военном вторжении России в Украину.

Сидя в желтом спорткаре, он поет о том, что "караты" стали в два раза дороже, "большие дяди отправят на бойню", – это то, что теперь происходит в России. А пропагандисты продолжают оболванивать народ с экранов ТВ.

Клип "12" начинается с обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам, а заканчивается реальным аудиосообщением от мамы Владислава Палагина — музыканта из Одессы, с которым много работает рэпер.

"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", - говорит женщина на видео.

Заканчивается клип текстом:

Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы.

Ранее народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием. В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

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