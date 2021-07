Музыканты из российской группы Wildways нарвались на "Путин ху*ло" на Atlas Weekend

Wildways выступили на Atlas Weekend 2021/ скриншот

Российская рок-группа Wildways оскандалилась, выступая на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend, который проходит с 5 по 11 июля в Киеве.

После завершения выступления солист группы Анатолий Борисов сказал фразу "Боже, храни царя" и нарвался на мгновенную реакцию украинцев - слушатели начали петь известную песню "Путин ху*ло".

Впрочем, российские музыканты решили сделать вид, что ничего не произошло, поэтому они просто поблагодарили гостей фестиваля за то, что те пришли их послушать, и сказали, что соскучились по выступлениям.

Видео инцидента опубликовала в You-tube Валерия Куценко.

Справка. Рок-группа Wildways была основана в 2009 году в российском Брянске. Первоначальным названием группы было Sarah Where Is My Tea, но в 2014 году музыканты стали Wildways.

Коллектив создал 8 музыкальных альбомов и 14 синглов. Чаще всего в своих песнях они поднимают темы влюбленности, зависимостей, одиночества и ненависти.

В основном коллектив выступает в России и странах СНГ. Кроме украинского Atlas Weekend, их пригласили еще на фестиваль "Файне місто" в Тернополе.

Как сообщал Главред, на музыкальном фестивале Atlas Weekend выступил российский певец Валерий Меладзе. В конце выступления музыкант поблагодарил публику за теплый прием и весьма неожиданно перешел на украинский язык.