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Муж Элины Свитолиной показал их крошку-дочь у новогодней елки

Анна Подгорная
31 декабря 2023, 13:01
Гаэль Монфис вместе с кудрявым ангелочком готовятся к празднику.
Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Скай Монфис
Гаэль Монфис показал дочь Скай от Элины Свитолиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Первая ракетка Украины, профессиональная теннисистка и олимпийская чемпионка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис чуть больше года назад стали родителями девочки, которую назвали Скай. Яркость этого события не меркнет со временем, и спортсмены просто без ума от счастья из-за появления наследницы.

Нежные чувства к Скай проявляют на публике и мама, и папа. Так к Новому году Монфис опубликовал фотографию с дочерью в своем блоге в Instagram.

На снимке Гаэль и Скай позируют у празднично украшенной елки - теннисист внимательно следит за девочкой, пока та с любопытством разглядывает шарики. Трогательный момент с дочерью мужчина относит к тем маленьким радостям, о важности которых мы все порой забываем.

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"Год подходит к концу, и мы наслаждаемся простыми, но драгоценными моментами счастья. Стоя перед этой елкой, мы с моей маленькой принцессой посылаем вам пожелания тепла, любви и смеха. Пусть праздники принесут вам радость и покой. Всех с праздником!" - пишет муж Элины Свитолиной.

Гаэль Монфис, Скай Монфис
Гаэль Монфис показал дочь Скай от Элины Свитолиной / instagram.com/iamgaelmonfils

Ранее беременная Лилия Ребрик посветила ножками в мини и загадала новогоднее желание, которое резонирует с мечтами и надеждами каждого украинца в условиях полномасштабной войны.

Также певец Олег Скрипка впервые за долгое время показал своих старших сыновей - дети артиста в свои 18 и 16 лет выглядят очень взрослыми. Оба парня отличаются миловидной внешностью.

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шоу-бизнес Элина Свитолина новости шоу бизнеса Гаэль Монфис
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