Муж Элины Свитолиной показал их крошку-дочь у новогодней елки

Гаэль Монфис вместе с кудрявым ангелочком готовятся к празднику.

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Гаэль Монфис показал дочь Скай от Элины Свитолиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Первая ракетка Украины, профессиональная теннисистка и олимпийская чемпионка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис чуть больше года назад стали родителями девочки, которую назвали Скай. Яркость этого события не меркнет со временем, и спортсмены просто без ума от счастья из-за появления наследницы.

Нежные чувства к Скай проявляют на публике и мама, и папа. Так к Новому году Монфис опубликовал фотографию с дочерью в своем блоге в Instagram.

На снимке Гаэль и Скай позируют у празднично украшенной елки - теннисист внимательно следит за девочкой, пока та с любопытством разглядывает шарики. Трогательный момент с дочерью мужчина относит к тем маленьким радостям, о важности которых мы все порой забываем.

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"Год подходит к концу, и мы наслаждаемся простыми, но драгоценными моментами счастья. Стоя перед этой елкой, мы с моей маленькой принцессой посылаем вам пожелания тепла, любви и смеха. Пусть праздники принесут вам радость и покой. Всех с праздником!" - пишет муж Элины Свитолиной.

Гаэль Монфис показал дочь Скай от Элины Свитолиной / instagram.com/iamgaelmonfils

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