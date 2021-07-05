Муж Алены Мозговой готовится к операции на колене

Дэвид Аксельрод / instagram.com/david__axelrod/

Украинский исполнитель Дэвид Аксельрод тяжело переболел коронавирусом, и даже сейчас продолжает восстановление. Однако артист признался, что у него начались проблемы с коленом, и после обследования он узнал неприятную новость от врача.

Дэвид Аксельрод в Instagram признался, что врачи назначили ему ношение ортеза и он готовиться к операции через полгода.

"Недавно я делал МРТ. Сначала я себе сам поставил диагноз. И это было ошибкой, конечно, там ничего из того, что я себе надумал, не было. Но мой врач сказал, что операция неизбежна и ее надо делать, если я хочу не то, что заниматься спортом, а вообще хотя бы ходить без лекарств", — поделился Дэвид.

Но он так и не назвал, какой именно диагноз он у себя предполагал, и что ему поставили врачи.

Дэвид Аксельрод сделал МРТ / instagram.com/david__axelrod/

Артист добавил МТР снимок коленного сустава, на котором связки подсвечены белым.

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"Мне нужен ортез для того, чтобы я мог продолжать заниматься спортом и подготовить себя к операции. Тем самым сократить время реабилитации, который может длиться от трех до шести месяцев. Поэтому, пока я продолжаю свою послековидную реабилитацию, которая плавно переходит в процесс подготовки к операции моего коленного сустава и связок!", - добавил он.

Дэвид Аксельрод / instagram.com/david__axelrod/

Напомним, в марте 2021 года Дэвид Аксельрод заявил, что тяжело перенес коронавирус и потерял волосы после болезни.

Тогда он опубликовал фото с очень коротко состриженными волосами.