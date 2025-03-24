"Может выезжать": жена Павлика высказалась про отпуск с мужем за границей

Катя Репяхова рассказала, когда планирует отдых всей семьей.

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Катя Репяхова призналась, планирует ли заграничный отдых с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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Будет ли выезжать семья Виктора Павлика вместе с артистом за границу

На каком основании звезда может покидать страну

Выезд звездных мужчин за границу во время полномасштабной войны, особенно если речь идет об отдыхе, вызывает в современном украинском обществе противоречивые настроения. Екатерина Репяхова, бизнесвумен, блогерша, концертный директор и жена певца Виктора Павлика выразила свою позицию на этот счет.

В Instagram подписчики поинтересовались у нее, планирует ли она отпуск всей семьей за границей. Репяхова ответила, что из соображений солидарности "с теми, кто не может выехать, и с теми, кто отдает самое ценное за нашу государственность" она и Павлик таких планов не строят. Для них это - принципиальный вопрос.

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При этом жена Виктора Павлика отметила, что музыкант имеет возможность выезжать за границу на законных основаниях - по состоянию здоровья. К тому же в декабре 2025-го года артисту исполнится 60 лет. Но иметь возможность и воспользоваться ею - не одно и то же. "Я уверена, что мы все наверстаем после победы", - говорит Катя Репяхова.

Катя Репяхова призналась, планирует ли заграничный отдых с мужем / instagram.com/repyahovakate

В мае 2024 года Виктор Павлик перенес операцию на сердце. За год до этого у него обнаружили врожденный порок, из-за которого вышел из строя и требовал замены один из клапанов органа. Хирургическое вмешательство длилось 4 часа (из них полчаса - остановка сердца). Двое суток артист провел в реанимации, после чего последовало восстановление и реабилитация.

Виктор Павлик и Катя Репяхова / instagram.com/repyahovakate

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