"Моя девушка – украинка": Эктор Хименес-Браво рассказал о своей возлюбленной

Кратко:
- Эктор Хименес-Браво рассказал, какую музыку любит его девушка
- Ресторатор поведал, как устроил ей романтику
Украинский ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво не очень любит рассказывать о своей возлюбленной, но все же поделился одной историей.
В эфире телеканала СТБ кулинар рассказал, как он приготовил самый романтичный завтрак для своей второй половинки.
"Самое романтичное, что я делала в своей жизни, – организовывал небольшой пикник во французском стиле. Приготовил омлет, купил круассаны еще с вечера, сварил кофе и сделал фруктовый салат. Моя девушка – украинка, и она очень любит французскую классическую музыку. В частности Эдит Пиаф", - отметил Эктор.
Также ресторатор добавил, что он включил музыку Пиаф и так прошел их незабываемый пикник.
"Мне кажется, это достаточно романтично", – сказал Эктор.
Смотрите видео, где Эктор Хименес-Браво рассказал о романтичном
завтраке:
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Кто такой Эктор Хименес-Браво?
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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