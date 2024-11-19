"Моя девушка – украинка": Эктор Хименес-Браво рассказал о своей возлюбленной

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности своей личной жизни.

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Эктор Хименес-Браво встречается с украинкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

Кратко:

Эктор Хименес-Браво рассказал, какую музыку любит его девушка

Ресторатор поведал, как устроил ей романтику

Украинский ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво не очень любит рассказывать о своей возлюбленной, но все же поделился одной историей.

В эфире телеканала СТБ кулинар рассказал, как он приготовил самый романтичный завтрак для своей второй половинки.

"Самое романтичное, что я делала в своей жизни, – организовывал небольшой пикник во французском стиле. Приготовил омлет, купил круассаны еще с вечера, сварил кофе и сделал фруктовый салат. Моя девушка – украинка, и она очень любит французскую классическую музыку. В частности Эдит Пиаф", - отметил Эктор.

Также ресторатор добавил, что он включил музыку Пиаф и так прошел их незабываемый пикник.

"Мне кажется, это достаточно романтично", – сказал Эктор.

Смотрите видео, где Эктор Хименес-Браво рассказал о романтичном

завтраке:

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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