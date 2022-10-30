'Мой путь, мой выбор': Кароль пояснила фанатам, почему больше не поет свои русскоязычные хиты

Кароль / коллаж фото УНИАН

Легендарная украинская поп-певица Тина Кароль с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ни разу не спела ни одного из своих русскоязычных хитов. Звезда в собственном Telegram-канале заверила, что это ее принципиальная позиция.

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые радовали ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", – написала Кароль.

Такая жесткая позиция певицы насчет старых хитов "Пупсика" или "Ноченька" вызвала неоднозначную реакцию среди ее фанатов. Некоторые даже впали грусть из-за того, что не услышат любимые русскоязычные от певицы. Но она осталась тверда.

"Много дискуссий и возражений или поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. А после уже увидим – что и как", – сказала в ответ Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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