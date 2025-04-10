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"Мортиша Аддамс" Анжелика Хьюстон впервые рассказала про свою онкологию

Анна Подгорная
10 апреля 2025, 16:24
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Хьюстон призналась, на каком этапе она находится сейчас.
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон рак - актриса рассказала про борьбу с онкологией / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

  • Анжелике Хьюстон поставили диагноз шесть лет назад
  • Звезда раскрыла, как чувствует себя сейчас

Оскароносная актриса Анжелика Хьюстон раскрыла секрет, который хранила целых шесть лет - в 2019 году, после съемок третьей части фильма о Джоне Уике, у нее была диагностирована онкология. Об этом артистка рассказала в интервью изданию People.

73-летняя Хьюстон не стала вдаваться в детали своего диагноза. "Это не было чем-то легким. Это было большим потрясением, но оно заставило меня осознать, чего я не должна делать, куда не должна идти. Одной из таких точек было слишком серьезное отношение к жизни. Так что теперь, когда появляется возможность, я смеюсь и стараюсь не делать из мухи слона", - комментирует свою болезнь актриса.

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Она также добавила, что поборола онкологию 4 года назад и сейчас "она в полном порядке". Хьюстон очень горда тем, что в борьбе с опасной болезнью она при помощи врачей одержала победу.

"Мне удалось это пережить, и я горжусь собой. Я нахожусь на четырехлетней отметке, и это многое для меня значит. Это фантастическая вещь. Я очень горжусь собой, и мне очень повезло. У меня замечательные врачи. (Когда узнала, что поборола рак) просто гуляла в своем саду, нюхала розы и думала, какая я умница", - вспоминает звезда.

Анжелика Хьюстон скрывала свой диагноз и свой путь к излечению, но решила нарушить молчание в надежде, что ее положительный пример сможет помочь, вдохновить или поддержать, кто проходит через то же, что прошла она.

"Иногда вы чувствуете, что не хотите говорить об этом по очевидным причинам, но многое можно сказать в пользу того, чтобы говорить об этом, вынести это на всеобщее обозрение и отпраздновать тот факт, что человек прошел через это. Жизнь непроста и прекрасна. Это также дает вам понять, что мир велик и вы можете как-то противостоять ему. Что вы готовы ко всему, что бы ни случилось", - говорит актриса.

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Кто такая Анжелика Хьюстон?

Анжелика Хьюстон - американская актриса, режиссер и модель. Известна своими эксцентричными и самобытными персонажами. Она получила множество наград, включая Оскар и Золотой глобус, а также номинации на три премии BAFTA и шесть премий Primetime Emmy. В 2010 году она была удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Она получила признание критиков и зрителей, сыграв в фильмах "Преступления и проступки" (1989), "Враги, история любви" (1989), "Кидалы" (1990), "Ведьмы" (1990), "Загадочное убийство в Манхэттене" (1993) и в фильмах о семейке Аддамс (1991-1993), сообщает Википедия.

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