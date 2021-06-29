"Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами

Mamarika / instagram.com/mamarika_official/

Певица Юлия Кочеткова - Mamarika - перед началом карантина из-за коронавируса вышла замуж. Спустя почти полтора года они с мужем Сергеем Середой ждут своего первенца. Но, как призналась девушка, в их семье все равно бывают ссоры - вопреки "Идеальной картинке".

Mamarika в своем Instagram рассказала, что ночью устроила "разбор полетов" мужу-юмористу с грандиозным скандалом. По словам девушки - ссоры в семье - это нормально. Главное, не доводить до абсурда. Хотя даже у них бывает общение с бросанием мебели.

"Сегодня ночью был разбор полетов, и мы наговорили друг другу много гадостей (ну, я в большинстве). Скажу честно - такое у нас бывает редко, но метко. Бывало даже мебель летали. Свидетельствует ли это о том, что с нашей семьей то не так? Конечно нет.Это нормально периодически поднимать темы на повышенных тонах, иначе получается, что вам уже давно безразлично - а это хуже всего.

Mamarika и Сергей Середа / instagram.com/mamarika_official/

Конечно, осадочок остается, поэтому стоит не доводить до скандалов, но и стараться быть идеальными во всем - это моральное жлобство, и ложь самим себе. Я так считаю. Если ты жив, если хочешь жить в гармонии с любимым / любимой, если любишь и его и себя - работай над отношениями. Да, это тяжелый ежедневный труд, а не просто идеальная картинка с инстаграм, как кому-то может показаться. Диалог - вот что спасет и сохранит семью. Это и есть ключ к решениям всех проблем", - уверена она.

Поклонники по разному отреагировали на признание певицы, но большинство согласны с тем, что в отношениях обязательно все обсуждать.

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"Все правильно! Идеального не бывает! Разговаривать надо! А если решишь уходить от Серёжи - то только ко мне!", "Говорить,однозначно. Но, повышать голос Никогда, тем более говорить гадости. Это слабость того, кто не справляется с эмоциями. Что бы не говорили вы себе в оправдание", "Говорити, завжди говорити", "Все вірно, але мені здаеться що ваша сім я не вміе сваритись у вас такі ржачні сторіс", - пишут в комментариях.

Напомним, Mamakira сообщила о беременности в мае 2021 года.

После того, как они последние месяцы активно переезжали и искали новое жилье, стало известно, что они также работали над пополнением своей семьи.

Напомним, что Юлия Кочеткова сообщила о том, что вышла замуж 17 марта 2020 года - перед введением карантина в Украине и мире, и объявлением пандемии коронавируса.

Они поженились с Сергеем Середой в Таиланде после годов отношений.

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