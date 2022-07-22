MONATIK вернулся в Украину: певец рассказал о первых эмоциях после вторжения, разлуке и концертах

Дима Монатик с семьей / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Впервые с момента полномасштабного вторжения в студию Сніданку з 1+1 посетил MONATIK (Дима Монатик). Война застала певца в отпуске с семьей в Барселоне. Там он сразу заступил на культурный фронт. Почти все пять месяцев артист без остановки давал благотворительные концерты в разных уголках мира, а сейчас вернулся в Украину.

В Сніданку з 1+1 MONATIK рассказал, что возвращение в Украину напомнило ему мирное время, когда он после долгих туров приезжал домой. Однако, сейчас это совсем другое настроение и картины вокруг.

"Учитывая, что у меня несколько лет подряд жизнь была в ритме и движении – то ты как будто вернулся домой из тура. Правда, Киев более пусто, мы ехали через Макаров, просто разрывалось сердце пополам от увиденных разбитых домов. Ты смотрел это на экране и болело и болит, а когда ты видишь это своими глазами – слезы просто рекой", - прокомментировал певец.

Сейчас в Украину MONATIK вернулся один. Его жена Ирина и двое сыновей – Платон и Даниил остались за границей. Говорит, что скучает по семье, в доме очень пусто и не хватает детского смеха. Однако даже из-за расстояния MONATIK не пропускает важных моментов в жизни сыновей, даже таких, как выпадение молочных зубов.

"Мы все время на видео. Недавно Дане по видеосвязиязку вырвали второй молочный зуб. Первый успел я вырвать, а второй уже делала жена. Звонит мне такой Беззубик, зубная фея тоже прилетала. А младший Платон все время говорит: "Ну вырвите мне тоже зуб. Почему только к Дане прилетает зубная фея?". Говорим ему, чтобы он не спешил так взрослеть. Но он всегда расстраивается, что у Дани выпадает зуб, а у него нет", - поделился MONATIK.

Дмитрий Монатик рассказал, как переживает расставание с семьей / Пресс-служба

О возвращении семьи в Украину певец говорит, что они все время в эмоциональной яме и не знают, чего ожидать завтра. Сейчас семья просто живет сегодняшним днем, как и большинство украинцев.

За время своего возвращения в Украину певец уже успел дать большой концерт в метро на станции "Майдан Незалежності", который впоследствии покажут в едином Марафоні новин. По словам певца, он увидел необходимость в этом концерте для людей, это была их возможность немного отвлечься от окружающих событий.

"Для меня это был очень долгожданный концерт. Оказалось, что и для людей тоже. Там были военные, их семьи, волонтеры, медики, я еще пригласил друзей. Мы действительно немного отвлеклись. И поплакали, и посмеялись, порадовались и потанцевали. Знаете, танцуем от боли и он немножечко угасает", - отметил Дима Монатик.

Дмитрий Монатик дал большой концерт в киевском метро / Пресс-служба

На концерте певец исполнял как старые хиты, так и песни из нового альбома ART оборона, одну из песен которого презентовал в Сніданку з 1+1. Обложку альбома певец нарисовал вместе со старшим сыном Даней. Говорит, что после полномасштабного вторжения он свои мысли записывал в скетчбук, ведь ему было трудно принять полномасштабное вторжение российских войск.

И добавляет: "Честно, я, наверное, был последним, кто в это верил. Когда у тебя все переворачивается, все разрушается изнутри – ты просто не знаешь, что делать. Вот мы сейчас за границей, а куда вернуться? А будет ли наше здание цело? Будет ли где жить? Что делать дальше? Но ты понимаешь, что нужно быть полезным, хотя бы эмоционально. Я начал писать в этот блокнот моменты, затем превращать их в стихи, в музыку... Инструментов не было, я приобрел детский синтезатор и на нем начал писать. Оно все лилось, потому что это правда".

Первое благотворительное выступление Дима решился дать только на свой 36-ый День рождения – 1 апреля. Его в этом убедила актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец, которая и пригласила певца присоединиться к благотворительному туру "Доброго вечора, ми з України".

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.