Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

Молодая жена престарелого путиниста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, которая буквально недавно ошарашила новостью о том, что родила второго ребенка от своего мужа-дедушки, решилась все же показать ее общественности.
Так, на своей странице в Instagram, женщина выложила фото с девочкой, которую она держит на руках. "Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!" - подписала фото она.
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Комментаторы и подписчики немолодой мамы принялись расхваливать и имя, и саму девочку.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Отметим, недавно Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит слишком худой. Из-за снимка подписчики жены путиниста еще раз убедились, что она не рожала второго ребенка.
Кром того, ранее Отар Кушанашвили рассказал, что был в шоке от новости о рождении еще одного ребенка у престарелого Петросяна и его молодой жены.
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