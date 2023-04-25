Молодая российская певица борется за жизнь в реанимации

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Наталья Власова / Фото smotrim.ru

44-летняя звезда российской эстрады Наталья Власова, которая прославилась благодаря единственному хиту "Я у твоих ног", потеряла сознание во время одного из корпоративов в Москве. Медики, которые приехали на место, диагностировали у певицы острую сердечную недостаточность.

По информации пропагандистского издания "Стархит" Власову ввели в искусственную кому. "Ввели в медикаментозную кому в 18:30. В сознание она так и не приходила", — отметил инсайдер медиа. Накануне также сообщили, что певицу прооперировали.

По словам человека из близкого окружения артистки, у нее давно были проблемы с сердцем, ей поставили диагноз "ишемия".

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Близких к певице пока не пускают.