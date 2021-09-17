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Молчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Локак в скандале с Меладзе

17 сентября 2021, 16:44
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С начала скандала с домогательствами российского продюсера к певицам прошло немало времени.

Оля Полякова
Певица решилась на откровенное признание / УНИАН

Почти полгода назад Оля Полякова призналась, что Константин Меладзе предложил ей интим в обмен на продвижение карьеры.

Тогда 37-летняя артистка не только публично поддержала Ани Лорак, которая первой рассказала об интимных предложения Константин Меладзе, но и хотела, чтобы о харассменте говорили открыто, рассказала певица в комментарии "ЖВЛ".

"Большая проблема и трагедия, что у нас об этом никто не говорит. У нас даже девушки и женщины не понимают разницы между харассментом и комплиментом", – возмутилась артистка.

По ее словам, она уже не однократно сталкивалась с домогательствами интимного характера, а о предложении Константина Меладзе молчала 18 лет.

Читайте такжеПриходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все"Меня спрашивают: "Почему ты это делаешь?". Может потому, что у меня двое детей. Я сама с десяток раз сталкивалась с сексуальными домогательствами – и мелкими, и серьезными. Мне все равно, меня х*р заткнешь. Я это так не оставлю", – эмоционально заявила Оля Полякова.

Напомним, известная украинская певица Ани Лорак ранее заявила о том, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим. Позже она сообщила, что "с любовью и уважением" относится к продюсеру. Артистка попросила поклонников оставить эту тему в покое.

Автор: Сергей Кущ
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Ани Лорак Оля Полякова новости шоу бизнеса
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