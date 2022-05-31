Могилевская шокировала страшным видео, как рядом с женщиной разорвался снаряд

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ Любарец Виктория

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно презентовала клип о войне "Вдома", показала жуткое видео, как рядом с женщинами из Северодонецка разорвался снаряд.

Как написала она на своей странице в Instagram, в Северодонецке местная жительница записывала видеообращение, но в этот момент рядом с ней и еще одной пожилой женщиной разорвался снаряд.

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"Господи, спаси и сохрани. Молимся за всех украинцев", - написала певица.

На видео, которое опубликовала Могилевская видно, какой силы был снаряд. Кроме жуткого звука разрыва, на видео видно, как у жительницы от ударной волны поднялись волосы. Они сразу же побежали в укрытие.

Напомним, ранее продюсер Наталья Могилевская впервые рассказала о планах по усыновлению ребенка. По ее словам, она сейчас помогает 43 деткам из детдома в Умани, которые стали для нее как родные.