"Много странных вещей происходило": Виталию Козловскому регулярно снится Путин

Певец не знает, как воспринимать это: как знак свыше, или просто как результат усталости мозга от новостей.

Виталий Козловский рассказал, что ему часто снится Путин / facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3

Украинский певец Виталий Козловский, как и многие украинцы, даже во сне мечтает о победе нашей страны над оккупантом. А так как он - личность артистическая, творческая, его мечты порой приобретают крайне причудливые формы.

Так Виталий на своей странице в Facebook признался, что уже долгое время ему снится один и тот же сон. И что самое странное - при участии лидера страны-агрессора путина.

Певец считает это необычным, но добрым знаком - полномасштабная война в Украине показала каждому, что неожиданности случаются на каждом шагу. Впрочем, он убежден, что пришло время приятных сюрпризов для Украины.

Виталий Козловский отмечает: директор страны на болотах не просто снится ему - во сне артист его хладнокровно убивает. Просыпается певец после такого в холодном поту, и все никак не может понять, что бы значило это повторяющееся видение.

"Сегодня ночью уже в который раз приснился один и тот же сон: о том, как я убиваю путина. Встав с постели, пошел на кухню попить воды. Дрожащими руками держу в руках стакан и думаю: "Почему мне такое снится? Может это совпадение? А может знак? Потому что в последнее время много странных вещей происходило…" Очень хочу верить во что-то хорошее. Мы заслуживаем мира и любви❤️‍ А вороги згинуть, як роса на сонці!" - выражает свою надежду артист.

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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