Муж певицы Алсу Ян Абрамов, по слухам, развлекался с разными девушками.

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Алсу разводится с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российский блогер Артем Суворкин сдал с потрохами мужа российской певицы Алсу Яна Абрамова.

Как цитируют его пропагандистские российские СМИ, Алсу надоело, что Ян Абрамов практически в открытую гулял по сторонам. Блогер добавил, что муж Алсу действовал практически открыто и не стеснялся своих похождений.

"Лично знаю многих девчонок, с которыми он спал и за которыми нагло ухаживал", - рассказал он.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

Одной из фавориток Абрамова считают Анастасию Решетову, которая как две капли воды похожа на Алсу. Сообщают, что Абрамов даже возил Решетову в Японию, исполняя давнюю мечту разлучницы.

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Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.

Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.

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