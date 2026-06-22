"Мне страшно": экс-участник Modern Talking оскандалился из-за слов о войне в Украине

Дитер Болен подверг критике политику канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении российско-украинской войны.

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Дитер Болен общался с Мерцем и канцлер верит в победу Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dieterbohlen

Кратко:

Дитер Болен общался с Мерцем и канцлер верит в победу Украины

Артист считает, что РФ как ядерная держава не смирится с поражением

Немецкий музыкант и бывший участник легендарного дуэта Modern Talking Дитер Болен высказался о войне России против Украины, заявив, что возможная победа Киева над Москвой может привести к глобальной эскалации. Его слова приводит издание Berliner Zeitung.

Во время интервью Болен подверг критике политику канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении российско-украинской войны, заявив, что канцлер "знает лишь слово "война".

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"Почему сейчас надо строить бункеры? Что они там задумали? Мне от этого становится страшно. Я же не строю бункеры просто так, ради забавы. Я строю бункеры, когда предвижу, что они хотят войны", - заявил Болен.

По его словам, он лично общался с Мерцем и канцлер верит в победу Украины.

"Он твердо верит, что Украина может победить. И даже не задумывается над тем: а если они победят, что тогда произойдет?"", - заявил Болен.

По мнению музыканта, именно такой сценарий вызывает у него наибольшие опасения. Он считает, что Россия как ядерная держава не смирится с поражением, что может привести к дальнейшему расширению конфликта.

"Если Украина победит Россию, это может привести к мировой войне", - добавил он.

Кроме того, бывший участник Modern Talking выразил мнение, что немецкие СМИ якобы освещают события войны односторонне. В качестве примера он привел атаки беспилотников, отметив различия в общественном восприятии ударов по территории России и Украины.

"Если дрон летит с Украины в Москву, то это нормально - а в обратном направлении - совсем нет", - отметил он.

Высказывания музыканта вызвали активное обсуждение в немецком информационном пространстве и социальных сетях.

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О персоне: Дитер Болен Дитер Болен - знаменитый немецкий поп-музыкант, певец, композитор и музыкальный продюсер. Дитер Болен родился 7 февраля 1954 года в ФРГ. В первую очередь он известен как основатель, участник и автор песен легендарного дуэта Modern Talking, подарившего миру такие хиты, как "You're My Heart, You're My Soul" и "Cheri, Cheri Lady". В дуэте с Томасом Андерсом (созданном в 1984 году) Болен получил всемирную известность. Он писал практически все песни для группы. После распада Modern Talking основал свой собственный успешный музыкальный проект, где был солистом и фронтменом. Является одним из самых коммерчески успешных продюсеров в Европе. Работал со множеством артистов, включая певицу C. C. Catch. Долгие годы был бессменным и самым жестким членом жюри в популярных немецких телешоу Deutschland sucht den Superstar (немецкая версия Pop Idol) и Das Supertalent.

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