"Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте

Вы узнаете:
- Сергей Притула покрестил сына
- Где состоялся обряд
Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула поделился важным событием для своей семьи. В Instagram он опубликовал фотографии с таинства крещения своего сына Марка.
Младшему ребенку ведущего скоро исполнится год, поэтому родители решили больше не откладывать обряд. Сергей выложил нежный семейный снимок вместе с сыном и супругой Екатериной, которая нечасто появляется в публичном пространстве.
"У православных пополнение! Ныне Марк в прямом смысле этого слова пришел на свои крестины", — пошутил Сергей.
Крещение Марка состоялось в особенном месте — Киево-Печерской лавре, которая недавно пострадала от российской атаки. Притула заявил, что видит в этом важный символизм. Несмотря ни на что, духовный центр Украины продолжает окормлять верующих.
"Россия бьет шахедами по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан! Вижу большой символизм в том, что таинство крещения произошло именно здесь. Свет победит тьму!", — написал Притула.
Волонтер выложил несколько снимков с события — само таинство состоялось в Трапезном храме, но Сергей и Марк сделали фотографии и возле Успенского собора, который сейчас восстанавливают после пожара, вызванного попаданием шахеда. Для важного семейного события Притулы выбрали family look и появились в полностью белых нарядах.
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О персоне: Сергей Притула
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
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