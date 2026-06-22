"Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте

Шоумен и волонтер показал, как прошло таинство его младшего сына.

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Сергей Притула - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Притула

Вы узнаете:

Сергей Притула покрестил сына

Где состоялся обряд

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула поделился важным событием для своей семьи. В Instagram он опубликовал фотографии с таинства крещения своего сына Марка.

Младшему ребенку ведущего скоро исполнится год, поэтому родители решили больше не откладывать обряд. Сергей выложил нежный семейный снимок вместе с сыном и супругой Екатериной, которая нечасто появляется в публичном пространстве.

видео дня

Сергей Притула с женой на крестинах сына / фото: instagram.com, Сергей Притула

"У православных пополнение! Ныне Марк в прямом смысле этого слова пришел на свои крестины", — пошутил Сергей.

Крещение Марка состоялось в особенном месте — Киево-Печерской лавре, которая недавно пострадала от российской атаки. Притула заявил, что видит в этом важный символизм. Несмотря ни на что, духовный центр Украины продолжает окормлять верующих.

"Россия бьет шахедами по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан! Вижу большой символизм в том, что таинство крещения произошло именно здесь. Свет победит тьму!", — написал Притула.

Сергей Притула - младший сын Марк / фото: instagram.com, Сергей Притула

Волонтер выложил несколько снимков с события — само таинство состоялось в Трапезном храме, но Сергей и Марк сделали фотографии и возле Успенского собора, который сейчас восстанавливают после пожара, вызванного попаданием шахеда. Для важного семейного события Притулы выбрали family look и появились в полностью белых нарядах.

Сергей Притула / инфографика: Главред

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О персоне: Сергей Притула Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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