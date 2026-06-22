"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

Герцогиня Сассекская может планировать выпуск собственных мемуаров.

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Меган Маркл планирует выпустить мемуары / коллаж: Главред, фото: instagram.com, susseхroyal, скрин из видео

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Меган Маркл планирует выпуск собственных мемуаров

Что планирует рассказать герцогиня Сассекская

Жена британского принца Гарри Меган Маркл всерьез рассматривает возможность выпуска собственных мемуаров. По словам источников Woman and Home, герцогиня Сассекская давно собирает материалы и фиксирует события своей жизни, включая период до и после так называемого "мегзита".

Как рассказал инсайдер из издательской сферы, Меган тщательно документировала все происходящее еще до переезда в США.

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"Голосовые заметки в ее телефоне в час ночи. Письменные дневники. Структурированные размышления. Она документировала абсолютно все еще до Мегзита", — сообщил источник.

Принц Гарри и Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Ожидается, что в книге Маркл может затронуть не только свою жизнь до знакомства с принцем Гарри, но и подробно рассказать о конфликте с британской королевской семьей, дав собственную оценку событиям последних лет.

Королевский эксперт Эмили Эндрюс отмечает, что интерес к подобным мемуарам был бы колоссальным. По мнению специалистов издательского рынка, книга Меган способна превзойти успех автобиографии Гарри "Запасной", которая стала мировым бестселлером сразу после выхода.

Меган Маркл - королевская семье Великобритании / фото: instagram.com, Меган Маркл

В то же время инсайдеры утверждают, что публикация мемуаров может создать новые проблемы для семьи Сассекских. Сейчас принц Гарри пытается наладить отношения со своим отцом, королем Чарльзом III, а откровенная книга супруги способна осложнить этот процесс.

"Меган знает, что книга — это риск, но это также и рычаг давления", — рассказал источник.

По данным инсайдеров, значительная часть будущих мемуаров уже может быть написана, однако окончательное решение о публикации и ее сроках пока не принято. Вопрос о том, когда Меган Маркл решится рассказать всю свою правду о королевской семье, остается открытым.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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