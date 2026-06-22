"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

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- Меган Маркл планирует выпуск собственных мемуаров
- Что планирует рассказать герцогиня Сассекская
Жена британского принца Гарри Меган Маркл всерьез рассматривает возможность выпуска собственных мемуаров. По словам источников Woman and Home, герцогиня Сассекская давно собирает материалы и фиксирует события своей жизни, включая период до и после так называемого "мегзита".
Как рассказал инсайдер из издательской сферы, Меган тщательно документировала все происходящее еще до переезда в США.
"Голосовые заметки в ее телефоне в час ночи. Письменные дневники. Структурированные размышления. Она документировала абсолютно все еще до Мегзита", — сообщил источник.
Ожидается, что в книге Маркл может затронуть не только свою жизнь до знакомства с принцем Гарри, но и подробно рассказать о конфликте с британской королевской семьей, дав собственную оценку событиям последних лет.
Королевский эксперт Эмили Эндрюс отмечает, что интерес к подобным мемуарам был бы колоссальным. По мнению специалистов издательского рынка, книга Меган способна превзойти успех автобиографии Гарри "Запасной", которая стала мировым бестселлером сразу после выхода.
В то же время инсайдеры утверждают, что публикация мемуаров может создать новые проблемы для семьи Сассекских. Сейчас принц Гарри пытается наладить отношения со своим отцом, королем Чарльзом III, а откровенная книга супруги способна осложнить этот процесс.
"Меган знает, что книга — это риск, но это также и рычаг давления", — рассказал источник.
По данным инсайдеров, значительная часть будущих мемуаров уже может быть написана, однако окончательное решение о публикации и ее сроках пока не принято. Вопрос о том, когда Меган Маркл решится рассказать всю свою правду о королевской семье, остается открытым.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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