"Внезапно ушел из жизни": умер известный блогер, которого мобилизовали в ВСУ

Известный блогер Денчик организовывал популярные концерты на Крещатике.

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Блогер Денчик умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, oparadenchik, pexels.com

Вы узнаете:

Умер блогер Денчик, которого мобилизовали в ВСУ

Причина смерти музыканта

Известный блогер и музыкант из Харькова Денчик, который прославился благодаря вирусным видео в соцсетях, неожиданно скончался. В Instagram знаменитости, которого в феврале 2026 года мобилизовали в ВСУ, раскрыли причину его внезапной смерти.

Согласно сообщению на странице Денчика, новость о смерти блогера стала настоящим потрясением для его семьи и друзей. Мобилизованный музыкант скончался от тяжелой болезни — двусторонней пневмонии, которая неожиданно оборвала жизнь звезды соцсетей.

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Блогер Денчик в ВСУ / фото: instagram.com, oparadenchik

"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память", — сообщили в Instagram.

Напомним, что Денчик прославился тем, что организовывал уличные концерты на Крещатике. Также он появлялся в вирусных роликах, которые быстро становились популярными в сети и принесли блогеру широкую известность.

Блогер Денчик - чем известен / фото: instagram.com, oparadenchik

В феврале 2026 года Денчика призвали в армию — на своей странице в Instagram он сообщил, что по дороге домой из клуба его остановила полиция и доставила в ТЦК. Музыкант тогда заявил, что готов защищать страну.

"Хочу подчеркнуть, что я буду верно служить украинскому народу. Я уже дал присягу, все хорошо. Держимся, братья и сестры", — сообщил Денчик.

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