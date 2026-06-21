"Внезапно ушел из жизни": умер известный блогер, которого мобилизовали в ВСУ

Вы узнаете:
- Умер блогер Денчик, которого мобилизовали в ВСУ
- Причина смерти музыканта
Известный блогер и музыкант из Харькова Денчик, который прославился благодаря вирусным видео в соцсетях, неожиданно скончался. В Instagram знаменитости, которого в феврале 2026 года мобилизовали в ВСУ, раскрыли причину его внезапной смерти.
Согласно сообщению на странице Денчика, новость о смерти блогера стала настоящим потрясением для его семьи и друзей. Мобилизованный музыкант скончался от тяжелой болезни — двусторонней пневмонии, которая неожиданно оборвала жизнь звезды соцсетей.
"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память", — сообщили в Instagram.
Напомним, что Денчик прославился тем, что организовывал уличные концерты на Крещатике. Также он появлялся в вирусных роликах, которые быстро становились популярными в сети и принесли блогеру широкую известность.
В феврале 2026 года Денчика призвали в армию — на своей странице в Instagram он сообщил, что по дороге домой из клуба его остановила полиция и доставила в ТЦК. Музыкант тогда заявил, что готов защищать страну.
"Хочу подчеркнуть, что я буду верно служить украинскому народу. Я уже дал присягу, все хорошо. Держимся, братья и сестры", — сообщил Денчик.
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Про персону: Денчик
Денис Опара (блогер Денчик с Крещатика) — украинский контент-мейкер, получивший широкую известность благодаря коротким уличным опросам и спонтанным интервью с перехожими в центре Киева.
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