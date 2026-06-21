"Благодарен их прекрасной маме": Вакарчук показал детей и обратился к любимой

Вы узнаете:
- Как выглядят дети Святослава Вакарчука
- О чем он рассказал поклонникам
Популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился трогательными снимками своих детей в День отца. В своем Instagram певец обратился и к возлюбленной Евгении Яцуте.
Детей знаменитости сфотографировали на крыльце дома. Иван и Соломия сидят на ступеньках и мило смотрят друг другу в глаза. Из-за того, что малыши появились на свет с минимальной разницей в возрасте, они кажутся практически двойняшками. Вакарчук отметил, что появление детей сильно изменило его жизнь к лучшему.
"Я никогда не думал, что у меня будут лучшие дни на Земле. Вот когда они прекрасны просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Ивана и Соломийки… Рожденные с разницей в год и два дня, они всегда отмечают их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово "вместе" — это о них. И единственное, чего, как папа, я им желаю, — это чтобы они прожили долгую, счастливую и наполненную светом жизнь. А чего еще может желать папа? Их счастье — мое счастье!", — трогательно высказался артист.
Святослав не оставил без внимания и мать своих детей. Певец искренне поблагодарил возлюбленную Евгению Яцуту за счастье, которое она подарила ему.
"А еще я очень благодарен их прекрасной маме Жене. И в их дни рождения. И каждый день!", — подытожил Вакарчук.
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О персоне: Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
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