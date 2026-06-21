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Ребенок воссоединил Наталку Денисенко и Андрея Фединчика — семейное фото

Кристина Трохимчук
21 июня 2026, 09:53
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Бывшие супруги посетили важное событие для 8-летнего сына.
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик - отношения
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

  • Наталка Денисенко и Андрей Фединчик публично воссоединились
  • Как выглядит 8-летний сын бывшей звездной пары

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко воссоединилась с бывшим супругом, актером Андреем Фединчиком. Знаменитость опубликовал в Instagram снимки с бывшей женой и 8-летним сыном.

Оказалось, что бывшая звездная пара вместе посетила последний звонок сына. Маленький Андрей в этом году окончил второй класс.

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"Окончил мой казачок 2-й класс. Я помню, что не любил учиться. Но знать бы тогда, что самая тяжелая школа — это школа жизни", — сообщил бывший военнослужащий.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном
Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

На одном из снимков появилась семья маленького Андрея в полном составе. Бывшие супруги на фото не проявляют напряжения в присутствии друг друга и счастливо улыбаются, наслаждаясь праздником сына.

Актер также опубликовал фотографию Андрея с его лучшим другом. Знаменитость подчеркнул, что кровь не вода — мальчик не стесняется проявлять себя.

Сын Наталки Денисенко закончил второй класс
Сын Наталки Денисенко закончил второй класс / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"На втором фото Андрей со своим одноклассником и другом Егором. И когда нужно делать фото, они всегда кривляются — моя школа. В конце концов, я и профессию выбрал себе подходящую. Хороший солнечный день", — написал Фединчик.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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