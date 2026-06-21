Ребенок воссоединил Наталку Денисенко и Андрея Фединчика — семейное фото

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко и Андрей Фединчик публично воссоединились
- Как выглядит 8-летний сын бывшей звездной пары
Популярная украинская актриса Наталка Денисенко воссоединилась с бывшим супругом, актером Андреем Фединчиком. Знаменитость опубликовал в Instagram снимки с бывшей женой и 8-летним сыном.
Оказалось, что бывшая звездная пара вместе посетила последний звонок сына. Маленький Андрей в этом году окончил второй класс.
"Окончил мой казачок 2-й класс. Я помню, что не любил учиться. Но знать бы тогда, что самая тяжелая школа — это школа жизни", — сообщил бывший военнослужащий.
На одном из снимков появилась семья маленького Андрея в полном составе. Бывшие супруги на фото не проявляют напряжения в присутствии друг друга и счастливо улыбаются, наслаждаясь праздником сына.
Актер также опубликовал фотографию Андрея с его лучшим другом. Знаменитость подчеркнул, что кровь не вода — мальчик не стесняется проявлять себя.
"На втором фото Андрей со своим одноклассником и другом Егором. И когда нужно делать фото, они всегда кривляются — моя школа. В конце концов, я и профессию выбрал себе подходящую. Хороший солнечный день", — написал Фединчик.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что артист Максим Галкин празднует 50-летний юбилей. В честь круглые даты шоумен поделился в Instagram серией роскошных снимков, которые вызвали настоящий восторг у его коллег по шоу-бизнесу.
Также Павел Зибров рассказал подписчикам в соцсетях о тяжелой утрате: умерла его собака Габби. В память о домашней любимице артист выложил трогательную подборку совместных снимков и написал, что Габби прожила в их семье счастливых 12 лет.
Вас может заинтересовать:
- "Не дает заснуть": украинский певец признался, что устроился в школу ради брони
- Показал все: Рикки Мартин похвастался шикарной формой
- "Больше, чем клип": Green Grey представила последнюю видеоработу с участием "Дизеля"
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред