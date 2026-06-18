"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

Артист роскошно встречает 50-летие.

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Максим Галкин - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Максим Галкин отметил 50-летие

Как юморист выглядит сейчас

Популярный российский артист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, встречает свое 50-летие. В честь праздника юморист не поскупился на роскошные фотографии в Instagram, которые восхитили звезд шоу-бизнеса.

Галкин опубликовал целую подборку снимков, демонстрируя, что подходит к новому жизненному рубежу в великолепной форме. Максим предстал перед поклонниками в элегантных образах в стиле old money. Сдержанные цвета и утонченные фасоны отлично подчеркнули его внешность и прекрасную физическую форму.

видео дня

"50", — коротко подписал фотографии Галкин.

Максим Галкин - возраст / фото: instagram.com, Максим Галкин

Снимки именинника вызвали настоящий фурор среди украинских и российских звезд. Они вместе с поклонниками осыпали Максима комплиментами и поздравлениями с днем рождения. Среди них отметились Вера Брежнева, Светлана Лобода, Кристина Орбакайте и Семен Слепаков. Также публикацию лайкнула легендарная украинская певица София Ротару.

Кристина Орбакайте поздравила Максима Галкина / скрин из Instagram

Светлана Лобода поздравила Максима Галкина / скрин из Instagram

Вера Брежнева поздравила Максима Галкина / скрин из Instagram

Не остались в стороне и поклонники Максима. Они поблагодарили его за поддержку Украины и традиционно восхитились его прекрасным внешним видом.

"Лучшие 50 лет, которые я видела! С днем рождения"

"Восхищение, уважение и благодарность к Вам, Вашей позиции и Вашему искусству! И ждем с нетерпением Ваших новых концертов! Пока в Стокгольме (для меня это будет уже третий), а в дальнейшем, надеемся, и в моей Украине!"

Максим Галкин - как выглядит сейчас / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Машина"

"Максим, наши там вас в Москве поздравили"

"Хорош, чертяка! С днем рождения!"

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Ранее Главред сообщал, что популярный украинский исполнитель Павел Зібров поделился с поклонниками в Instagram печальным известием — ушла из жизни его любимая собака по кличке Габби. Певец тяжело переживает эту потерю.

Также Наталья Валевская откровенно призналась, что в свое время взяла в долг крупную сумму у продюсера Игоря Кондратюка. По словам артистки, Кондратюк протянул ей руку помощи именно тогда, когда ее семье срочно потребовались деньги на покупку квартиры.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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