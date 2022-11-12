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"Мне нужен сильный мужчина": Долина заговорила о романе с 59-летним женатым бизнесменом

12 ноября 2022, 14:45

Лариса Долина год назад развелась после 20 лет брака. Судя по всему, она нашла нового ухажера.

Лариса Долина
Долина заговорила о романе с 59-летним женатым бизнесменом / скриншот

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает войну в Украине, уже год без серьезных отношений, но ходят слухи о ее романе с 59-летним российским бизнесменом.

С Юрием Растегиным – другом Армена Джигарханяна, Долину видят довольно часто, поэтому журналисты прямо спросили Долину о природе ее отношений с бизнесменом. Долина поспешила опровергнуть сплетни, заявив, что с Растегиным, который плюс ко всему женат, за рамки делового сотрудничества не выходила.

"Какой роман? Чушь собачья. Просто такая чушь, что вообще!", вспылила Долина.

Более того, она заявила, что никах отношений сейчас не строит.

"Мне нужен сильный мужчина, чтобы он был сильнее меня, — заявила звезда. – Но таких, к сожалению, очень мало. Поэтому у меня пока никого нет", - заявила певица.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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Автор: Сергей Кущ
Лариса Долина новости шоу бизнеса
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