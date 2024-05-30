"Мне даже не интересно": Ксения Мишина разочаровала поклонников

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина пообщалась с поклонниками в соцсетях. Звезда ответила на много вопросов от фанатов.
На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок, на котором ответила на вопрос, какой у нее сейчас вес.
"Многие задают эти вопросы. Если честно, я не знаю. Я давно не вставала на весы, мне даже не интересно", – написала артистка.
На фото Ксения Мишина позирует, лежа на тренажере и удерживая груз. Также звезда одета в черный спортивный топ и лосины.
Личная жизнь Ксении Мишиной
Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
Ксения Мишина - последние новости по теме
Отметим, ранее актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников, которые обманом у нее выманили заметную сумму в размере 15 тысяч грн.
А также Ксения Мишина удивила своим внешним видом, показав свое фото, как она выглядела во время беременности.
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