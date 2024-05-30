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"Мне даже не интересно": Ксения Мишина разочаровала поклонников

Элина Чигис
30 мая 2024, 09:01
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Ксения Мишина заявила, что не знает, какой у нее сейчас вес и даже не интересуется этим.
Ксения Мишина
Ксения Мишина пообщалась с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина пообщалась с поклонниками в соцсетях. Звезда ответила на много вопросов от фанатов.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок, на котором ответила на вопрос, какой у нее сейчас вес.

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"Многие задают эти вопросы. Если честно, я не знаю. Я давно не вставала на весы, мне даже не интересно", – написала артистка.

На фото Ксения Мишина позирует, лежа на тренажере и удерживая груз. Также звезда одета в черный спортивный топ и лосины.

Ксения Мишина показалась во время тренировки
Ксения Мишина показалась во время тренировки / фото: скрин instagram.com/misha.k.ua/

Личная жизнь Ксении Мишиной

Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

Ксения Мишина - последние новости по теме

Отметим, ранее актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников, которые обманом у нее выманили заметную сумму в размере 15 тысяч грн.

А также Ксения Мишина удивила своим внешним видом, показав свое фото, как она выглядела во время беременности.

Читайте больше о Мишиной:

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