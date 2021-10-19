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"Мисс Украину-2021" раскритиковали за русский язык: дерзкий ответ хейтерам

19 октября 2021, 00:35

Анна Неплях продемонстрировала, что она отлично знает соловьиный, объяснив, почему все же общается на русском.

Анна Неплях
Анна Неплях объяснила, почему не говорит на украинском языке / instagram.com/neplyah/

27-летняя Анна Неплях из Днепра, которая стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная 2021", уже успела получить шквал критики в свой адрес по поводу того, что в быту и в общении со своими подписчиками в соцсети отдает предпочтение русскому, а не соловьиному.

В связи с этим девушка перешла на украинский и резко ответила хейтерам у себя в инста сториз. Модель отметила, что ее аудитория в соцсети – русскоязычная, сама она росла в русскоязычной семье, и в ее родном городе тоже большая часть населения говорит на русском.

"Тож вельмишановне панство. Як бачите, можливо вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна. І тому, що в тебе достатньо інтелекту, аби розмовляти чистою гарною мовою, а не плюндрувати її суржиком", – заявила Неплях.

Мисс Украина Вселеннаяпопросила ее уважать, потому что она "заслуживает самовыражаться на таком языке, на каком ей удобно".

Финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" состоялся 15 октября. Он прошел в Fairmont Grand Hotel Kyiv, где собрались 15 финалисток, чтобы побороться за корону самой красивой девушки страны, которая представит Украину в Израиле на "Мисс Вселенная 2021" в декабре.

За период подготовки к конкурсу "Мисс Украина Вселенная" участницы, по их словам, очень сблизились – вокруг царила дружелюбная атмосфера. Это неспроста, ведь организаторы старались выбирать финалисток не только по внешности, но и по характеру. Также требовались незамужние представительницы прекрасного пола в возрасте от 17 до 26 лет, которые не оказывали эскорт-услуг.

Кто такая Анна Неплях

  • Анна Неплях с детства участвует в конкурсах красоты, звание "Мисс Украина Вселенная 2021" – пока самое большое ее достижение.
  • Неплях уже известна украинцам как одна из самых ярких участниц 10-го сезона шоу "Холостяк", где красавица пыталась построить отношения с пилотом и владельцем летной школы Максом Михайлюком, но победить не смогла.
  • Девушка активно развивает свой блог в инстаграме. У нее почти 300 тыс. подписчиков.
viber
русский язык Конкурс Мисс Украина Анна Неплях
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