Мисс Украина разделась и произвела фурор горячими фото с отдыха

Маргарита Паша / instagram.com/margoritapasha/

Мастер спорта с художественной гимнастики Мисс Украина 2019 Маргарита Паша часто публикует в соцсетях фото со своего отдыха. Она смешивает их с кадрами со съемок для изданий и модных домов, и часто радует поклонников своими шикарными формами, которые поддерживает в спортивном виде.

В этот раз Маргарита Паша похвалилась идеальным ножками и совершенными прелестями в крошечном бикини на причале рядом с САПами во время своего отпуска.

"Настоящая красота идёт изнутри, она скрыта в доброте, любви и умении смотреть на этот мир добрыми, искренними, чистыми глазами. Я верю ,что наши поступки и мысли определяют нашу судьбу. Любите, цените и будьте благодарными за ВСЕ, что происходит в Вашей жизни", - пишет она.

Маргарита Паша / instagram.com/margoritapasha/

Она отметила, что все, что происходит - ценный опыт, а лучшая косметика - хорошее настроение и добрые глаза людей.

Маргарита Паша / instagram.com/margoritapasha/

"Марго, ты мудрая", "Фигурка - супер", "Красотка глядя на тебя в глазах огонь а в сердце пожар", - пишут ей в комментариях.

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Напомним, что Маргарита Паша победила на конкурсе красоты в Украине в 2019 году и отправилась на Мисс Вселенную в 2019 году.

Модель дважды попала в скандал - она отказалась давать интервью на украинском языке в шоу Светская жизнь, и опубликовала скандальный пост в соцсетях.

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