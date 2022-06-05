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"Мировой бойкот так или иначе должен произойти": Ольга Сумская поддержала отказ от русской культуры

5 июня 2022, 23:52

Актриса считает это единственным способом донести до зомби правду о войне в Украине.

Ольга Сумская поддерживает бойкот русской культуры / facebook.com/osumska

Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская в интервью для запорожского канала TV5 рассказала, как относится к всемирному бойкоту русской культуры, который набирает обороты из-за военной агрессии РФ.

Артистка выразила абсолютную уверенность: на данном этапе истории Украины и мира это - необходимая мера. Сумская не исключает, что со временем, углы сгладятся, и русские перестанут быть изгоями, но сейчас она не видит другого выхода кроме бойкота.

"А как иначе доказать этим миллионам зомби, они зомбированы, они смотрят то, что им показывают. Мировой бойкот так или иначе должен произойти, ведь та стена, которая между нами сегодня, она так или иначе когда-нибудь будет разрушена, но возможно таким бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в Украине. ... Весь мир должен оказать сегодня сопротивление рашистам. Весь мир. Иначе нельзя. И эти санкции будут все больше набирать обороты. Возможно, таким образом мы сможем их остановить", - говорит актриса.

Она также подчеркнула, что разорвала связь с близкими людьми, который с началом войны стали говорить с ней языком рашистской пропаганды: "Когда нам пишут и говорят, что "вы сами себя бомбите", я хочу просто... Я перестала им отвечать. Я раньше полдня тратила, чтобы ответить этим зомбированным людям. И среди них есть близкие люди, потому что у нас там родственники. И когда я слышу, что они так высказываются, просто перестаю с ними общаться".

О том, постигла ли такая участь и ее родную дочь, Ольга Сумская умолчала.

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Напомним, что в последнее время Ольгу Сумскую часто критикуют - ее дочь, актриса Антонина Паперная, замужем за российским актером и живет с мужем в РФ.

Мама оправдывает свою дочь за ее молчание, что не мешает Паперной продолжать жить полной жизнью в стране-агрессоре, и посещать там светские мероприятия.

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