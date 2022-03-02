"Мир, смотри: мы бьемся за мир и в ваших странах": Зеленская опубликовала эмоциональное обращение

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу.

В Instagram она написала эмоциональный пост и опубликовала трогательное видео.

Зеленская показала всему миру, что сейчас на самом деле происходит в Украине из-за полномасштабной войны России.

"Это – Украина прямо сейчас. Этот ролик для того, чтобы мир увидел – у нас война. Из-за нападения Путина украинцы каждую ночь ведут детей в подвалы и дерутся с врагом под стенами родных домов. Украина – миролюбивая страна. Мы против войны и не нападали первыми. Но мы не собираемся сдаваться. Мир, смотри: мы бьемся за мир и в ваших странах", - написала первая леди.

Ранее Елена Зеленская обратилась к украинским женщинам - в лавах ВСУ, тероборны, тем "кто лечит, спасает, кормит", волонтеркам, а также простым мирным жительницам. Она выразила им свою признательность и восхищение.

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