"Мир, смотри: мы бьемся за мир и в ваших странах": Зеленская опубликовала эмоциональное обращение

Они отметила, что украинцы борятся и за мир в других странах мира.
Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу.
В Instagram она написала эмоциональный пост и опубликовала трогательное видео.
Зеленская показала всему миру, что сейчас на самом деле происходит в Украине из-за полномасштабной войны России.
"Это – Украина прямо сейчас. Этот ролик для того, чтобы мир увидел – у нас война. Из-за нападения Путина украинцы каждую ночь ведут детей в подвалы и дерутся с врагом под стенами родных домов. Украина – миролюбивая страна. Мы против войны и не нападали первыми. Но мы не собираемся сдаваться. Мир, смотри: мы бьемся за мир и в ваших странах", - написала первая леди.
Ранее Елена Зеленская обратилась к украинским женщинам - в лавах ВСУ, тероборны, тем "кто лечит, спасает, кормит", волонтеркам, а также простым мирным жительницам. Она выразила им свою признательность и восхищение.
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