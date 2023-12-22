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"Мир наизнанку. Украина": Дмитрий Комаров покажет невероятный выпуск

Олег Макаров
22 декабря 2023, 10:33
"Мире наизнанку. Украина"
"Мир наизнанку. Украина"

Сегодня в 20: 30 на 1+1 Украина "покажут заключительный выпуск "Мир наизнанку. Украина" в этом году. Продолжение премьерного сезона об Украине можно будет увидеть после зимних праздников.

В новом выпуске этой пятницы Дмитрий Комаров будет исследовать уникальный культурный код нашего народа и покажет, как украинцы сохраняют традиции даже во время войны.

Маланка - один из тех древних праздников, который сохранился еще с дохристианских времен. Его празднуют в разных уголках Украины, но именно в селе Вашковцы Черновицкой области оно стало одним из самых масштабных этнофестивалей Восточной Европы.

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"Мире наизнанку. Украина"
"Мир наизнанку. Украина"

Небольшая деревня в период празднования оживает и напоминает бразильский карнавал: по улицам ходят мужчины и женщины в впечатляющих костюмах черта, козы, цыган, медведя, бабы и деда и даже советского полицейского.

"Задолго до создания "Мира наизнанку" я уже снимал Маланку в Вашковцах. Тогда меня поразил масштаб действа, его аутентичность и яркость. На улицах тогда было не протолкнуться. Сотни туристов съезжались отовсюду. В 2023 году мы вернулись в Вашковке уже с командой "Мира наизнанку", чтобы увидеть, как эту традицию сохраняют сейчас, во время войны", - сказал Дмитрий Комаров.

Кто такая Маланка? Что означают эти персонажи на праздновании? Какие сакральные смыслы вкладывали наши предки в театрализованное действо? Зачем прямо в костюмах посреди зимы люди прыгали в воду? Дмитрий Комаров расскажет в своем репортаже.

"Мире наизнанку. Украина"
"Мир наизнанку. Украина"

Журналист лично примет участие в праздновании и превратится в медведя. Интересно, что из-за этого костюма Дмитрия Комарова не узнали местные жители, и празднование закончилось для него очень неожиданно.

Украинцы продолжают отмечать зимние праздники даже в регионах, наиболее пострадавших от обстрелов. В начале 2023 года команда "Мира наизнанку" побывала и в Харькове, на Салтовке, и узнала, как местные жители поддерживают друг друга и создают маленькие, но такие важные рождественские чудеса.

Как украинцы сохраняют тысячелетние традиции во время войны, смотрите в репортаже Дмитрия Комарова в премьерном выпуске "Мир наизнанку. Украина" уже сегодня в 20: 30 на 1+1 Украина.

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Мир наизнанку Дима Комаров
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