Миллиардер-бабник Билл Гейтс впервые прокомментировал свой развод

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Билл Гейтс прокомментировал свой развод / Medialeaks

Миллиардер Билл Гейтс впервые прокомментировал свой развод, а также признал ошибкой общение со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Причину расставания с бывшей женой он не назвал, но отозвался о ней теплотой и уважением, пишет CNN.

"Мелинда – замечательный человек. И то, что наше партнерство закончилось, является причиной моей большой личной печали. Но мы общаемся и работаем в фонде, чтобы наше партнерство продолжилось. Нам всегда нравилась наша совместная работа", – заявил он.

Также Гейтс выразил сожаление, что общался с Эпштейном. Отметим, что одной из причин развода пары называли недовольство Мелинды связью мужа с Джеффри, которого признали виновным в секс-торговле несовершеннолетними.

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"Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирное здравоохранение через свои контакты окажутся правдой. . Это ни во что не воплотилось, отношения завершились, но проводить с ним время было огромной ошибкой", – подчеркнул бизнесмен.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что он несколько раз неподобающе вел себя с женщинами, которые работали в Microsoft и его благотворительном Фонде, Гейтс ответил, что сожалеет.

"Я думаю, что все сожалеют. Но сейчас время для переосмыслений, и мне нужно идти вперед. Моя работа очень важна для меня. Внутри семьи мы будем исцеляться и учиться на том, что произошло", – указал он.

Развод Билла Гейтса – о чем сообщалось ранее:

4 мая стало известно, что легендарный американский коммерсант, основатель корпорации Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет, проведенных в браке.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе, заявив, что "мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара".

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - написала пара в Твиттере.

Они познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к фирме Билла Microsoft. Они поженились на Гавайях в 1994 году. У них есть трое детей.