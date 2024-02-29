Милла Йовович показала пикантное сэлфи из супружеской постели

48-летняя звезда наслаждается одиночеством в обществе горячо любимого мужа.

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Милла Йовович показала себя в постели после свидания с Полом Андерсоном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Популярная модель и актриса Милла Йовович, как мама троих детей, знает настоящую цену редким минутам покоя. Когда ей удается их заполучить, она тратит их на общение с мужем, режиссером Полом Андерсоном.

Недавно в своем блоге в Instagram Йовович похвасталась, что именно такой счастливый случай ей с супругом и представился - они не просто смогли провести время вместе, а даже сходили на романтическое свидание.

"Когда звезды и луна совпали, чтобы мама и папа могли устроить вечер свиданий", - написала Милла, одетая лишь в одеяло во мраке их с Полом спальни. Пикантное сэлфи прилагалось.

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Милла Йовович и Пол Андерсон поженились в 2009 году после семи лет отношений. Вместе они воспитывают троих общих дочерей - Эвер Габо Андерсон (2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (2020).

Для Йовович это третий брак: в 1992 году она была месяц замужем за актером Шоном Эндрюсом, в 1997-1999 годах - за режиссером Люком Бессоном.

Милла Йовович показала себя в постели после свидания с Полом Андерсоном / instagram.com/millajovovich

Кто такая Милла Йовович? Милла Йоввович - американская актриса, модель, музыкант. В модельном бизнесе с 9 лет, в кино - с 13. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах "Пятый элемент", "Под кайфом и в смятении", "Жанна д’Арк" и в серии фильмов "Обитель зла". В девяностых выпустила два студийных рок-альбома.

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