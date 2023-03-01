Мейхер выгнулась в прозрачном платье и показала кругленькие бедра

Певица не перестает радовать поклонников новыми образами.

Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица и экс-участница коллектива ВиаГра Надяежда Мейхер осчастливила своих подписчиков новой фотосессией.

Так, на своей странице в Instagram, певица опубликовала фото в одежде своего бренда. Образы оказались дерзкими и совсем не похожими на предыдущие луки певицы.

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Надя Мейхер / Instagram

"Это тонкий, невесомый шелк, создающий эффект свободы и легкости", - заверила Надя.

Надя Мейхер / Instagram

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в России и была супругой грузинского композитора Константина Меладзе, выставила на продажу свой особняк под Москвой.

Большое трехэтажное строение, которое находится в элитном поселке "Миллениум парк", и площадью в 700 квадратных метров появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. И хотя собственник не указан в документе, пропагандисты сравнили интерьеры и таки выяснили, что особняк принадлежит Брежневой и Меладзе.

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