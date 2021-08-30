Место Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зірками

Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova

Постоянна ведущая Светской жизни Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа. Хоть 20 числа она уже выходила в эфир из родильной палаты, а 24 августа записала несколько интервью для своего шоу, пока что Осадчая в декретном отпуске.

Пока ведущая Светской жизни занимается новорожденным сыном, на проекте ее подменяют украинские звезды.

Новые выпуски готовили уже трое украинских знаменитостей, а теперь рассекретили имя четвертой ведущей Светской жизни.

В сториз Светской жизни показали, что Анна Ризатдинова брала интервью у знаменитостей для нового выпуска шоу. На выходных в Киеве проходили велопробег и марафон, которые были освещены Ризатдиновой.

"Скоро в Светской жизни", - написали создатели шоу, публикуя кадры с Ризатдиновой.

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Осадчую уже заменяли Александра Зарицкая из группы Kazka и Наталья Могилевская.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Дантес занял место Осадчей на Светской жизни в новом выпуске.

Все новые выпуски Светской жизни выходят на 1+1 с 5 сентября в 18-30 - по новому графику.

Посмотреть все выпуски Светской жизни онлайн можно на сайте 1plus1 video.