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Мэрилин Мэнсон угрожал изнасиловать 8-летнего сына бывшей невесты

7 декабря 2021, 19:41
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Эван Рейчел Вуд вынуждена скрываться от мести музыканта и армии его поклонников.

Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд в сентябре 2007 года / gettyimages.com

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон обвинен в психологическом и физическом насилии над 15 женщинами, которые прежде были его партнершами.

Среди его жертв - актриса Эван Рейчел Вуд, которая состояла в отношениях с Мэнсоном с 2006 по 2010 год. В 2013 году она родила сына Джека от актера (и на тот момент супруга) Джейми Белла.

Сейчас Вуд испытывает трудности в определении права опекунства над сыном. Белл обвиняет бывшую жену в намеренном препятствии его общению с ребенком, приводя, как главный аргумент, переезд Вуд с сыном из Лос-Анджелеса в Нэшвилл.

По данным Daily Mail, актриса в суде заявила, что сбегает не от бывшего мужа, а от Мэнсона, который угрожал не только ей, но и Джеку - он пообещал изнасиловать восьмилетнего Джека, за то что Вуд свидетельствовала против него в суде.

Кроме того Вуд не раз получала угрозы расправы и от поклонников музыканта. Их актриса воспринимает крайне серьезно: свой дом в Нэшвилле она оборудовала пуленепробиваемыми окнами, толстой стальной дверью и защитным забором, а сейчас находится в поиске подходящей охранной службы и собак.

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Ранее стало известно, что голливудского музыкального продюсера, "Черного Крестного отца" рок-н-ролла, и его жену расстреляли в их собственном доме.

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