Мэрилин Мэнсон угрожал изнасиловать 8-летнего сына бывшей невесты

Эван Рейчел Вуд вынуждена скрываться от мести музыканта и армии его поклонников.
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон обвинен в психологическом и физическом насилии над 15 женщинами, которые прежде были его партнершами.
Среди его жертв - актриса Эван Рейчел Вуд, которая состояла в отношениях с Мэнсоном с 2006 по 2010 год. В 2013 году она родила сына Джека от актера (и на тот момент супруга) Джейми Белла.
Сейчас Вуд испытывает трудности в определении права опекунства над сыном. Белл обвиняет бывшую жену в намеренном препятствии его общению с ребенком, приводя, как главный аргумент, переезд Вуд с сыном из Лос-Анджелеса в Нэшвилл.
По данным Daily Mail, актриса в суде заявила, что сбегает не от бывшего мужа, а от Мэнсона, который угрожал не только ей, но и Джеку - он пообещал изнасиловать восьмилетнего Джека, за то что Вуд свидетельствовала против него в суде.
Кроме того Вуд не раз получала угрозы расправы и от поклонников музыканта. Их актриса воспринимает крайне серьезно: свой дом в Нэшвилле она оборудовала пуленепробиваемыми окнами, толстой стальной дверью и защитным забором, а сейчас находится в поиске подходящей охранной службы и собак.
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Ранее стало известно, что голливудского музыкального продюсера, "Черного Крестного отца" рок-н-ролла, и его жену расстреляли в их собственном доме.
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