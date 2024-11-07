Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

Первая леди Мелания Трамп сообщила о том, как живет и чем живет.

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Мелания Трамп выдала свои мемуары / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Коротко:

Мелания Трамп теперь имеет собственные мемуары

В книге Трамп поделилась своей жизненной философией

Первая леди США и жена Дональда Трамп Мелания Трамп умеет защищать свое психическое и психологическое здоровье, независимо от событий, которые она переживает.

Как пишет The New York Post, Мелания рассказала обо всем в своей биографии "Мелания".

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Личные мемуары дают читателям редкую возможность заглянуть в ее жизнь, начиная с того момента, как она ступила на американскую землю в возрасте 26 лет, и заканчивая покушением на ее мужа, Дональда Дж. Трампа, этим летом.

Независимо от того, наслаждается ли она личным успехом или имеет дело с политическим хаосом, празднует ли она семейные триумфы или переживает времена национальных потрясений, она давно знает, как оставаться спокойной, уравновешенной и сосредоточенной на самом важном.

Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

"Жизненные обстоятельства формируют вас многими способами, часто совершенно вне вашего контроля — ваше рождение, родительское влияние и мир, в котором вы растете", — пишет она.

"Во взрослом возрасте наступает момент, когда вы становитесь единолично ответственны за жизнь, которую ведете. Вы должны взять на себя ответственность, принять эту ответственность и стать архитектором своего собственного будущего", - добавила она.

Она указывает, что эта уверенность имеет корни в ее воспитании.

Мелания говорит, что ее мать учила ее, что "забота о себе необходима не только для благополучия человека, но и для того, чтобы иметь возможность эффективно заботиться о других", — пишет она.

Мелания Трамп делится в своей книге рядом других утверждений и убеждений.

Она пишет: "Кажется, мы живем в эпоху, когда большая часть нашей жизни представлена ​​для всеобщего потребления в социальных сетях".

Однако, добавляет она, "некоторые моменты в жизни должны быть личными и не нуждаются в том, чтобы ими делились с миром".

Она также говорит: "Я всегда считала, что людям важно в первую очередь заботиться о себе… Мы все имеем право на поддержание удовлетворяющего и достойного существования".

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Ранее Главред сообщал, что в Сети уже придают сомнению искренность чувств первой леди США Мелании Трамп к ее мужу. Все дело в том, что Дональд Трамп поблагодарил жену за поддержку, но в ответ она подставили щеку мужу для поцелуя, а не губы.

А также ранее Мелания Трамп намеренно отказалась от зарубежной поездки из-за разногласий по поводу позора Дональда Трампа. Мелания якобы была в ярости из-за мужа и хотела, чтобы ему было стыдно за сексуальный скандал со Сторми Дэниелс, при этом она тщательно скрывала истинные чувства от публики.

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