Меладзе погулял на свадьбе дочери в Грузии

Валерий Меладзе не в первый раз будет гулять на свадьбе своей дочери Инги.

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Валерий Меладзе во второй раз выдает старшую дочь замуж, Коллаж Главред, фото Стархит

Певец Валерий Меладзе, который попал в немилость в стране-оккупанте из-за поддержки Украины в войне с РФ, побывал на свадьбе своей старшей дочери от первого брака Инги.

По информации пропагандистских СМИ, свадебная церемония состоялась в Грузии.

Известно, что это второй брак дочери Меладзе. Ее первым мужем был марокканский журналист Нори Вергизе. Они вместе учились в английской школе и Оксфордском университете. Несмотря на долгие отношения до свадьбы, в июне 2019-го пара решила развестись, но бывшие смогли сохранить дружеские отношения.

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Дочь Валерия Меладзе вышла замуж / Фото Стархит

Невеста была одета в скромное белое платье с ярким поясом. Жених выбрал классический черный костюм. Сообщается, что гостей на свадьбе развлекал сам звездный отец и все плясали под его хит - "Самба белого мотылька".

Напомним, ранее российскую певицу Альбину Джанабаеву и жену певца Валерия Меладзе, который попал в скандал, ответив на фразу "Слава Украине", заподозрили в беременности.

Напомним, в начале 2023 года Валерий Меладзе попал в переплет из-за корпоратива в Дубае, на котором он на камеру сказал :"Героям слава!" Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала.

Также она стала фигуранткой очередного интервью Ирины, бывшей жены Валерия. Та накинулась на экс-ВиаГру из-за его измен, и обвинила певицу в корысти.

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