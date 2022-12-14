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Меган Маркл унизила Кейт Миддлтон одним кадром

14 декабря 2022, 22:02
В трейлере сериала были показаны редкие кадры со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Меган Маркл, Кейт Миддлтон
Меган Маркл, Кейт Миддлтон / royal.uk, instagram.com/sussexroyal

Весь Букингемский дворец и поклонники королевской семьи замерли в ожидании фильма от Netflix об истории любви Меган Маркл и принца Гарри.

Супруги уже наделали столько шуму, где обещали поделиться скандальными подробностями из жизни в Букингемском дворце.

На днях вышел новый трейлер и герцогиня Сассекская с его помощью смогла вновь унизить Кейт Миддлтон.

В трейлере были показаны редкие кадры со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Влюбленные выглядели очень счастливыми в окружении друзей и близких.

Вот только на празднике нет ни старшего брата жениха принца Уильяма, ни его супруги Кейт Миддлтон.

Свадьба Гарри и Меган
Свадьба Гарри и Меган / Кадр из документального фильма "Гарри и Меган"

При этом Уильям на свадьбе был шафером Гарри, хотя это противоречило давним традициям. Однако Сассекские предпочли задвинуть Кембриджских на дальний план.

Тем временем сама Миддлтон дает понять, что ей безразличны козни Меган. Причем делает она это очень изящно и без слов.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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