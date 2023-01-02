Меган Маркл готовит новую "бомбу" для королевской семьи

Стало известно, что Меган Маркл подумывает о написании книги вслед за супругом.

Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Королевскую семью снова ждут тяжелые дни. Пока все обсуждают нашумевший сериал про Меган Маркл и Гарри, а также мемуары принца которые вот-вот должны появиться, эксперты советуют приготовиться Букингевскому дворцу к новой "бомбе".

Стало известно, что Меган Маркл подумывает о написании книги вслед за супругом.

И если принц Гарри в основном прошелся по своему брату, не упустив даже драку, то герцогиня Сассекская не пощадит никого, в том числе и короля Чарльза III.

"Она подумывает о том, чтобы полностью откровенно рассказать о своем пребывании в центре внимания королевской семьи, она не оставит камня на камне", - пишет Daily Mail.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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