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Меган Макрл "коварно" спланировала замужество и свадьбу с принцем Гарри - СМИ

1 августа 2021, 14:50

Британские СМИ опубликовали новую историю "очевидцев", которые якобы раскрывают "планы" актрисы.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

В Британии объяснили, как актриса Форс-мажоров Меган Маркл планировала свое замужество и карьеру благодаря принцу Гарри.

Как пишет Mirror, королевский эксперт Джонатан Сакердотти в эфире одного из британских каналов высказал свое мнение о Меган Маркл. Он считает, что именно амбиции сыграли роль в ее браке.

Было высказано предположение, что 39-летняя девушка помогает управлять новой империей, которую она и принц Гарри создают за пределами королевской семьи.

Королевский комментатор Джонатан Сакердоти объявил, что Меган Маркл вскоре собирается переходить к политической карьере.Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество со Spotify

Он считает, что Меган "хорошо знала", что родство с королевской семьей повысит ее репутацию и известность во всем мире.

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"Она росла с высокими амбициями и начала достигать их как актриса, - очевидно, не очень успешная актриса с точки зрения международной известности.", - добавил он.

Также эксперт добавил, что он не хочет полностью отказываться от идеи романтической истории, но не советует забывать о том, что Меган и так знала, что будет с ее популярностью после свадьбы.

"Я не хочу быть полностью неромантичным - возможно, она действительно влюбилась в Гарри, может быть, их отношения также являются отношениями партнерства и любви в этом отношении. Но я думаю, вы не выйдете замуж за королевскую семью, не зная, как это повлияет на вашу репутацию и известность на международном уровне", - подчеркнул Сакердоти.

Напомним, карьера Меган Маркл резко взлетела к небесам в компании Netflix

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