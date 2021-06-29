Меган Фокс совершила каминг-аут и произвела фурор

Меган Фокс / кадр из фильма Till Die VIA Instagram

Меган Фокс уже 20 лет скрывает то, что она бисексуалка. Певица решилась раскрыть это во время месяца поддержки ЛГБТ.

В своем Instagramона показала маникюр в цветах радуги, который взяли себе как символ ЛГБТ-общество.

"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий", - написала звезда.

Поклонники и друзья поддержали ее в этом признании.

"Би-королева", "Когда она пошла сразу двумя путями", "Меган, я не могу поверить в это", - пишут в комментариях.

Напомним, что еще в апреле, после того, как попал в свое время в несколько скандалов, знаменитый Холостяк совершил каминг-аут, и признался, что уже давно ощущал себя не таким как все.