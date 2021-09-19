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"Маски не помогали": украинская певица рассказала, как едва не задохнулась в самолете

19 сентября 2021, 17:31

После полета у Гайтаны были тошнота, бессонница, головная боль и страшная интоксикация.

Гайтана
Гайтана / instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица и участница Евровидения-2012 Гайтана пожаловалась на украинские авиалинии и рассказала о жутком полете.

Как рассказала певица у себя на странице в Instagram, во время полета из Киева в Херсон в самолете не было чем дышать, а из щелей в потолке очень дуло.

По словам певицы, это был один из худших перелетов певицы.

"Не успел самолет подняться в небо, как в салоне стало пахнуть выхлопными газами. Пассажиры якобы едва не задохнулись. Дышать было невозможно, маски не помогали. Мне пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы хоть как-то не потерять сознание. Во время полета дуло из щелей сверху", – рассказала Гайтана.

Как певица, так и предыдущие пассажиры пытались что-то придумать – "щели заполнили простыми салфетками". Поэтому Гайтана сделала вывод, что авиакомпания знает о проблеме, однако не собирается исправлять.

После перелета у Гайтаны были тошнота, бессонница, головная боль и страшная интоксикация. Несмотря на ужасное самочувствие она все же вышла на сцену в Херсоне и поразила публику зажигательным выступлением.

Как ранее писал Главред, певица Tayanna принимала участие в Черноморских играх 2021 в Скадовске, и ехала на следующее выступление со своей командой на поезде. Когда певица зашла в вагон, у Татьяны случился шок. Повсюду ползали тараканы.

viber
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