Маскарад 2 сезон - Юрия Горбунова заменил другой ведущий

Маскарад 2 сезон / 1+1

Телеканал 1+1 готовит для телезрителей премьеру второго сезона одного из самых успешных шоу прошлой осени Маскарад - адаптации румынского формата Mysteries in the spotlight.

Звезды в фантастических костюмах продемонстрируют различные скрытые таланты: танцы, вокал, акробатика, иллюзионизм и многое другое. А двум звездным командам нужно будет отгадать, кто из звезд шоу-бизнеса, спорта, юмора, кино и телевидения скрывается за невероятными образами.

Новым ведущим шоу стал Тимур Мирошниченко. Об этом стало известно сегодня в прямом эфире инфотейнмент-шоу Твой день, когда коллеги по площадке Владимир Рябчун и Стася Ровинский поздравили ярким тортом своего коллегу Тимура с новой ролью.

"Они будут не только петь, но и удивлять фокусами, опасными трюками, зажигательными танцами и другими способностями. Артисты будут скрываться за образами культовых персонажей. Такими страна их еще не видела", - заинтриговал руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Маскарад 2 сезон / 1+1

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"Уже совсем скоро мы встретимся с вами на фантастическом шоу нашей страны Маскарад. Само название проекта передает те эмоции, которые каждый зритель будет чувствовать во время шоу. Это праздник, во время которого не хочется думать ни о чем, кроме как разгадывать, кто скрывается под образами, над которыми сейчас работают стилисты проекта. Зрителей ожидают яркие постановки от звезд, скрытых за фантастическими костюмами. Шоу удивит даже самого требовательного зрителя, и я с нетерпением жду, когда Маскарад увидит вся страна", - сказал Тимур Мирошниченко.

Кто войдет в звездные команды, пока держится в тайне, но уже известно, что телезрителей ждет обновление в их составе.

За право первыми открыть звезду, команды будут соревноваться в конкурсе Липсинк батл, а зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучшей.