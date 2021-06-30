Маша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетях

Маша Ефросинина / instagram.com/lipsyncbattle_ua

Блогер Алексей Дурнев отказался идти на интервью к Маше Ефросининой, нелестно отозвавшись о ведущей, отвечая на вопрос поклонников.

Он общался с ними в сториз инстаграм, и раскритиковал Ефросинину.

"Скорее всего, что нет. Маша не может понять – она суперзвезда из прошлого или интервьюер", - написал он в ответе своим подписчикам в сториз инстаграм.

Маша Ефросинина прокомментировала его слова в своем Instagram.

Оказывается, что еще до того, как Дурнев опубликовал ответ своим поклонникам по поводу того, что не пойдет к Ефросининой на шоу, он уже согласился на него прийти.

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Маша Ефросинина объяснила, что он прислал ей голосовое сообщение, в котором подтвердил, что придет на интервью, но чуть позже - в новую студию осенью.

"Правда, я никогда не скрывала, что очень хочу взять у вас интервью, потому что вы для меня крайне интересный человек. Вы своим примером показываете, что никогда не поздно начать все с нуля, что человек может трансформироваться, что каждый имеет право выражаться так, как он хочет, и достигать в этом успеха. И тут вдруг, когда вы присылаете нам свои голосовые и соглашаетесь прийти осенью на интервью, выкладываете вот такой ответ и оскорбляете меня, реально обижаете", - сказала интервьюер.

Поэтому артистка просматривала видео с ним, как раз в тот момоент, когда ей прислали ссылку на ответ Алексея своим подписчикам.

Машу это настолько шокировало, потому что, чтобы ответить, нужно выбрать вопрос среди десятков или сотен присланных, и специально потратить время на оформление.

"Если я вас так сильно раздражаю... Если вы позволяете себе вот так о женщине высказываться, тогда просто не приходите. Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, не по-мужски, не по-пацански. Честно я вам скажу", - подчеркнула она.

Пока что Алексей Дурнев не ответил на реакцию Ефросининой в своем инстаграме.