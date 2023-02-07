Маша Ефросинина показала, как провожает мужа на фронт: "Не привыкну к этому никогда. Очень страшно"

Теперь личная жизнь ведущей зависит от ротаций Тимура Хромаева, каждое прощание после которых - маленькая трагедия для ведущей.

Маша Ефросинина показала, как провожает Тимура Хромаева на службу / instagram.com/timur_khromaev

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина с детьми в начале полномасштабной войны выехала из Украины. До границы ее вез муж, бизнесмен Тимур Хромаев. Когда его супруга и отпрыски оказались в безопасности, мужчина пошел сперва в ТРО, а сейчас служит на постоянной основе в добровольческом отряде.

Ефросинина вернулась в Киев, и видится с возлюбленным, с которым осенью этого года они буду отмечать серебряную свадьбу, лишь во время его коротких ротаций. Ведущая признается: хоть полномасштабная война длится практически год, каждый раз провожать мужа на службу для нее - настоящая мука.

На своей странице в Instagram она показала, как Хромаев собирается на фронт: делает он это со спокойной улыбкой, а в дрожащем голосе Маши звучат нотки отчаяния. "Не привыкну к этому никогда", - вот и все, что смогла выдавить из себя ведущая.

Также она показала рюкзаки и баулы с вещами, которые приготовил в дорогу Тимур. Ефросинина призналась, что раньше не раскрывала эту сторону отношений с мужем, потому что у нее не хватало ни физических, ни психологических сил сполна осознать свою новую реальность.

Впрочем, ведущая отметила, что страх за жизнь мужа смешивается в ней с гордостью за него же. "Я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз этим утром, провожая его. Поэтому хочу сказать, что мне тоже страшно. Очень страшно. Но я ничего не могу поделать - это решение моего мужа, ваших мужей. И под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость", - подбодрила Маша всех вторых половинок, которые ждут своих любимых с фронта.

Маша Ефросинина показала, как провожает Тимура Хромаева на службу / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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